وفي تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، قالت منظمة الصحة إن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع 17 بالمائة و3 بالمائة خلال الأسبوع على الترتيب.

لكن تلك الأرقام يعتقد أنها أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية لـ"كوفيد 19"، بينما يزداد تجاهل عدد أكبر من الدول للفحص الموسع والمتابعة.

لكن المنظمة أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا، و13 بالمائة في الأميركتين.

وهناك أيضا قفزة بنحو 70 بالمائة في الوفيات سجلت في الهند، رغم أنها أرجعت لتأخر الإبلاغ لا لتفشي جديد للمرض.

والأسبوع الماضي، قالت السلطات في جنوب إفريقيا إنها لاحظت ارتفاعا في عدد حالات "كوفيد 19"، وأرجعته للمتحور "بي إيه 4" عن السلالة "أوميكرون"، لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض.

ورغم أن النسخة "بي إيه 4" تبدو أكثر انتشارا وعدوى من "أوميكرون" نفسه، فقد قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا دليل هناك بعد على أنها ستؤدي لارتفاع كبير في عدد إيداع المستشفيات أو الوفيات.