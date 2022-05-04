وقال مسؤولون بريطانيون إن الجيش الروسي يسعى إلى الاستيلاء على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونتسك الرئيسيتين في إقليم دونباس.

وأدلى مسؤولون بريطانيون بهذه التعليقات يوم الأربعاء في إحاطة يومية تنشر على تويتر بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا نشرت نحو 22 كتيبة بالقرب من مدينة إيزيوم، جنوبي خاركيف، في إطار تقدمها في المنطقة.

وتستخدم روسيا ما يسمى بالمجموعات التكتيكية، وهي وحدات مشاة معززة بالدبابات وانظمة دفاع جوي ومدفعية، في عملياتها، وفقا للأسوشيتد برس.

وتضم كل مجموعة تكتيكية عادة حوالي 800 جندي.

واضاف المسؤولون البريطانيون "رغم القتال من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية، من المرجح أن تخطط روسيا للمضي قدما إلى أعمق من إيزيوم للاستيلاء على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونيتسك".

وقالوا إن "الاستيلاء على هاتين المدينتين سيعزز السيطرة العسكرية لروسيا على شمال شرقي إقليم دونباس، ويوفر نقطة انطلاق لمساعي عزل القوات الأوكرانية في المنطقة".

ويراقب المحللون شرق أوكرانيا، الذي يشهد حاليا أعنف معارك، ويتوقعون أن تسعى روسيا الى تطويق القوات الأوكرانية.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها عطلت 6 محطات للسكك الحديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية.

وأضافت أنها قصفت أيضا 40 هدفا عسكريا أوكرانيا بما يشمل 4 مستودعات للذخيرة.

وحذرت موسكو دول حلف شمال الأطلسي من نقل أسلحة إلى أوكرانيا، وقال إنها ستعتبره هدفا مشروعا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من الأمر، ولم يصدر تعليق من كييف.

وعلى صعيد آخر، قال جهاز حرس الحدود الأوكراني إن كييف لا تستبعد مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فقد قال المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني، آندري ديمتشينكو، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تستبعد احتمال لجوء روسيا في مرحلة ما إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لحليفتها بيلاروسيا في الحرب عليها.

وأضاف، بعد أن بدأت القوات المسلحة البيلاروسية مناورات عسكرية مفاجئة وواسعة النطاق "لا نستبعد أن تستخدم روسيا في مرحلة ما أراضي بيلاروسيا وقواتها المسلحة ضد أوكرانيا ولذلك نحن مستعدون".