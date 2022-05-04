وقال لويد أوستن، وزير الدفاع، والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ إنه إذا وافق الكونغرس على التمويل، فإن الأشياء الأكثر أهمية التي تحتاجها أوكرانيا هي مضادات الدبابات والمضادة للطائرات وصواريخ أرض- جو التي تطلق من على الكتف.

وأضاف ميلي أنه مع تركز القتال الآن في منطقة دونباس الشرقية، تحتاج القوات الأوكرانية أيضا إلى المزيد من الدبابات والمركبات الميكانيكية الأخرى، التي توفرها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالا إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة.

وقبل الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير، قدمت الولايات المتحدة حوالي مليار دولار من الأسلحة والعتاد للجيش الأوكراني، وكانت تدرب القوات لسنوات.

ومنذ الحرب، خصصت الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار في شكل أسلحة ومساعدات أخرى، وتسعى للحصول على اعتماد إضافي بقيمة 33 مليار دولار من الكونغرس يتضمن نطاقًا واسعًا من الدعم العسكري وأنواع الدعم الأخرى.