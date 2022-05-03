ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

وُلد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أميركي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

يجيد الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود القوات الأميركية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في في سبادن بألمانيا منذ العام 2020.

وكافولي متزوج وأب لولدين وخريج جامعة برينستون. خدم خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان.

كما قاد الجيش الأميركي في أوروبا من كانون يناير 2018 إلى أكتوبر 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وأفريقيا.

على القائد العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي أن يكون ضابطًا أميركيًا لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحاليا هو النروجي ينس ستولتنبرغ الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

يعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القائدين الاستراتيجيين للحلف الأطلسي. ونائبه ضابط أوروبي.

كان الرئيس الأميركي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى هذه القيادة حتى عام 1952.

والقائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الأطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.