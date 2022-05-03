وقالت إيرين فالاتي، خلال تقديم شهادتها أمام المحكمة، إنها التقت هيرد لأول مرة في أغسطس 2014، مضيفة أن هيرد كانت قد أخبرتها عن "فترة سابقة كانت تتعاطى فيها المخدرات".

وتابعت: "تحدثت لي عن الإدمان على الكوكايين والمشروبات الكحولية، لكنها امتنعت عن الكوكايين لمدة عامين".

وأشارت فالاتي إلى أن هيرد كانت تشرب بين كوب و3 أكواب من النبيذ الأحمر كل يوم، موضحة أن والدي الممثلة كانا أيضا يتعاطيان المنشطات والمواد الأفيونية والكحول.

وكشفت الممرضة أن هيرد كانت تعترف بمعاناتها من "القلق واضطراب الأكل واضطراب نقص الانتباه واضطراب ثنائي القطب والأرق العرضي"

كما أوضحت، في شهادتها، أن هيرد كانت تشعر بـ"الغيرة وعدم الأمان"، حين لا تكون مع جوني ديب.