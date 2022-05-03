وأشارت صحفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، إلى أن المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل يميلون بشكل متزايد إلى تعزيز المساعدة العسكرية والمدنية لأوكرانيا.

وأضافت: "خلال مناقشة هذه القضية، دعم معظم المسؤولين الإسرائيليين زيادة كمية الإمدادات العسكرية والمدنية المقدمة إلى أوكرانيا".

ورفضت إسرائيل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الطلبات الأوكرانية والغربية بإرسال معدات عسكرية إلى كييف، بهدف الحفاظ على علاقتها مع موسكو.

ووافقت اسرائيل مؤخرا على توفير الخوذات والسترات الواقية من الرصاص لأوكرانيا، بعد إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية في الأيام الأولى للحرب وإنشاء مستشفى ميداني في غرب أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت أنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، قائلا " أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تصريحات لافروف "مشينة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فادح ونتوقع اعتذارا".