ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في المدينة الساحلية قوله، إن خمسة أشخاص كانوا في المبنى السكني عندما أصابه الصاروخ. وتم نقل طفل ثان إلى المستشفى.

وقال المسؤول إن الانفجار ألحق أضرارا بنوافذ وجدران وسقف كنيسة أرثوذكسية مجاورة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أمين مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف تأكيده سقوط قتلى وجرحى في الهجوم. وقال إن الانفجار أطاحب سقف الكنيسة.