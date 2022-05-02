وذكرت الوزارة في بيان أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أُغلقت "لحين استعادة السيطرة عليها".

وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للاجتياح الروسي في أواخر فبراير.

واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن أوكرانيا قد تفقد عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال زيلينسكي لبرنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي: "روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل".

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغت 45.709 مليون طن في موسم يوليو يونيو 2021-2022.

وأضافت أن ذلك شمل 763 ألف طن جرى تصديرها في أبريل، لكنها لم تورد بيانات للمقارنة.

وقال مسؤولون بارزون بقطاع الزراعة هذا الشهر إن أوكرانيا صدرت 300 ألف طن من الحبوب في مارس.