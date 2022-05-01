وكتب حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "على الحدود بين ثلاث بلديات، منطقتا بوريسوف وبيلغورود وإقليم ياكوفليفسكي، اندلع حريق في إحدى منشآت وزارة الدفاع".

وأعلن في وقت لاحق إصابة شخص بجروح طفيفة، مؤكدا أن أجهزة الإسعاف تنشط في المكان.

وفي وقت سابق الأحد، أورد حاكم منطقة كورسك الحدودية أيضا على تلغرام أن قسما من سكة حديد تستخدم للشحن إنهار على مستوى جسر من دون سقوط ضحايا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت "كانت عملية تخريبية. تم فتح تحقيق جنائي. ستتولى السلطات المكلفة التحقيق والخبراء في قوات الامن معالجة المشكلة".

ولم يسم الحاكم القوات الأوكرانية، واعدا بالإدلاء لاحقا بتفاصيل إضافية.

واتهمت روسيا القوات الاوكرانية مرارا بقصف أراضيها، وتحديدا مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.