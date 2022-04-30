وتهدف التدريبات العسكرية التي أطلق عليها "لقاء النمر" إلى تعزيز التضامن بين أساطيل الدول المشاركة وتقام سنويًا، ويرتقب أن تجري هذا العام ستجري في أثينا بين 9 و20 مايو.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن الدول المضيفة تقوم كل عام بصياغة نص يتكون من قواعد تقنية قبل التدريبات المخطط لها، وهذا العام "استهدفت اليونان تركيا في هذه الوثيقة".

واتهمت المصادر السلطات اليونانية بإدخال إضافات في الوثيقة تفيد بـ "إساءة استخدام الخلافات بين البلدين" دون تقديم تفاصيل.

وبحسب السلطات التركية، فإن الإضافات كانت "متعمدة" ودفعت قيادة سلاح الجو للمطالبة بتعديلات، وقالت المصادر إن اليونان رفضتها.

وأضافت أن تركيا قررت مقاطعة المناورات على أساس أن "اليونان تتلاعب بها من أجل مصالحها السياسية" وأبلغت السلطات اليونانية بقرارها في 22 أبريل.

وغالبا ما تتبادل اليونان وتركيا، وهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي وخصمان إقليميان في شرق المتوسط، اتهامات بشأن انتهاك المجال الجوي فوق بحر إيجه.

واتهمت تركيا الجمعة الطائرات الحربية اليونانية بخرق مجالها الجوي فوق بحر إيجه، وهو ما قالت مصادر أمنية تركية إنه حدث 30 مرة خلال 72 ساعة.