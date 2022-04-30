وقالت السلطات في مؤتمر صحفي السبت، إن تناول الوجبات في المطاعم أصبح خطرًا للعدوى، مشيرة إلى انتقال الفيروس بين رواد المطعم والموظفين.

وصدرت أوامر للمطاعم ببيع وجبات الطعام للخارج فقط من الأحد إلى الأربعاء، خلال عطلة عيد العمال في الصين.

وبدأت بكين إجراء اختبارات جماعية لملايين السكان في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث سعت إلى القضاء على تفشي كوفيد-19 المتزايد.

وأعلنت سلطات بكين 67 إصابة جديدة، يوم السبت، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى ما يقرب من 300 منذ 22 أبريل.

وأمرت السلطات أيضا الحدائق والمناطق ذات المناظر الخلابة وأماكن الترفيه للعمل بنصف طاقتها خلال فترة العطلة.

وتم تصنيف العديد من الأنحاء في منطقة تشاويانغ الأكثر اكتظاظا بالسكان بالمدينة كمناطق عالية الخطورة، وستخضع لاختبارات جماعية يومي الأحد والثلاثاء.