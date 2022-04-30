وأضاف فاوتشي أن المعاهد الوطنية للصحة في أميركا تجري دراسات سريرية لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون الجرعة التنشيطية التالية لكوفيد-19 محددة لسلالة معينة من فيروس كورونا أو استهدافها معالجة أكثر من سلالة واحدة قبل موسم الخريف.

وقال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، خلال فعالية عبر الانترنت استضافها نادي الصحافة الوطني في واشنطن، إن "من المحتمل أن نعرف خلال الصيف متى سنكون قادرين وما الذي سنستطيع تقديمه لتعزيز الناس به"، وفقا لرويترز.

وأضاف فاوتشي أنه سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد فيروس كورونا بسبب عدة عوامل، ومن بينها قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.

وقال إنه من غير المرجح أن تقضي الولايات المتحدة على وباء كوفيد-19، ولكن يجب أن تسعى جاهدة للسيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد.

وأضاف "عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت.. لم ينته الأمر بأي حال من الأحوال. ما زلنا نواجه جائحة عالمية".