وأثار الزعيم الجمهوري الغضب في نبراسكا حيث كان مقررا أن يشارك المنصة مع المرشح لمنصب الحاكم تشارلز هيربستر (67 عامًا) الذي ينفي أي اتهامات رغم مواجهته انتقادات من محافظين في نبراسكا.

وقال ترامب في بيان "بسبب الأحوال الجوية القاسية بما فيها احتمال حدوث رياح تزيد سرعتها عن 60 ميلًا في الساعة وعواصف برد وربما حتى أعاصير، لن آتي إلى نبراسكا الليلة، لكن إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، سأكون هناك مساء الأحد، الأول من مايو".

وأضاف "الشيء الأهم هو الحفاظ على سلامتكم، ولا يُمكن فعل هذا مع توقعات جوية سيّئة كهذه".

ووجّه الشكر لهيربستر، منهيا رسالته بالقول "نلقاكم الأحد!".

وحقق هيربستر جزءا من ثروته من تربية الماشية.

وقالت السناتورة جولي سلاما لصحيفة نبراسكا إيكزامينر قبل أسبوعين إن هيربستر قام بالتحرش بها خلال فعالية في 2019، فيما وجهت سبع نساء له اتهامات بسوء السلوك.

وأُبلغ ترامب من مساعديه بالاتهامات في وقت سابق هذا الشهر، بحسب بوليتيكو، لكن الرئيس الجمهوري السابق تمسك بموقفه ودعا هيربستر للمواجهة.

ورفض هربستر الاتهامات معتبرا أنها "حملة تشويه" على غرار المحاولات التي استهدفت ترامب المتهم بسوء سلوك جنسي من أكثر من 24 امرأة.

وقالت إيلين كيست المتحدثة باسم هيربستر في بيان إن "تشارلز سيواصل المعركة لفضح الأكاذيب المدفوعة سياسيا ولتبرئة اسمه الناصع وللتركيز على المسائل التي سيتصدى لها بوصفه الحاكم المقبل لنبراسكا".