قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام من المقرر أن يصل إلى السنغال مساء السبت، ويتوجه إلى النيجر الإثنين ثم إلى نيجيريا الثلاثاء قبل أن يعود إلى نيويورك.

يتشارك الأمين العام للأمم المتحدة وجبة إفطار رمضاني مع رئيس السنغال ماكي سال الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في بداية العام الجاري، حسبما قال حق.

وأضاف المتحدث أن غوتيريش من المزمع أن يشارك أيضا في احتفالات عيد الفطر مع رئيس النيجر محمد بازوم، كما يلتقي رئيس نيجيريا محمد بخاري.

في الدول الثلاث، يلتقي الأمين العام ممثلي المجتمع المدني وزعماء دينيين وأسرا تضررت من العنف وانعدام الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، ومنها أسر نازحة داخليا ولاجئين.

أوضح حق أيضا أن غوتيريش سيرى وجها لوجه أثر تغير المناخ على المجتمعات الضعيفة، وسيقيم التقدم والتحديات في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

أصدر الأمين العام تقريرا هذا الشهر ورد فيه أن حرب روسيا على أوكرانيا تهدد بتدمير اقتصادات العديد من الدول النامية في إفريقيا وغيرها والتي تواجه الآن أسعارا أعلى أكثر للغذاء والطاقة، وتتزايد فيها صعوبة الأوضاع المالية.

بدأ غوتيريش جولات شهر رمضان التضامنية في وظيفته السابقة كمفوض للاجئين بالأمم المتحدة، غير أن جائحة فيروس كورونا أجبرته على وقفها.