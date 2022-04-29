وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن غوريون.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أن الأسرة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها وإخلاء ساحتها.