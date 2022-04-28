وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل: "إذا قررتا طلب الانضمام، فستكون فنلندا والسويد محل ترحيب دافئ وأتوقع أن تكون وتيرة العملية سريعة"، وفق "رويترز".

وأشار إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الفنلندي،سولي نينيستو، في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ستولتنبرغ أنه متأكد من أن ترتيبات يمكن القيام بها للفترة الانتقالية بين التقدم بالطلب من الدولتين ولحين التصديق الرسمي في برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30.

وقال: "واثق من أن هناك سبل لتخطي الفترة الانتقالية بطريقة جيدة بما يكفي وتكون مقبولة لفنلندا والسويد".

ولروسيا حدود طولها 1330 كيلومتر مع فنلندا، بينما لا تبعد السويد كثيرا عن الحدود الروسية.

وكانت روسيا هددت بنشر أسلحة نووية وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت في كالينينغراد إذا انضمت الدولتان للحلف.