وتظهر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس"، الأربعاء، أن الهجمات المركزة قد ألحقت أضرارا كبيرة بمنشأة مركزية في مصنع آزوفستال للصلب.

ويحتمي ما يقدر بـ1000 مدني إلى جانب حوالي 2000 مقاتل أوكراني في مصنع الصلب، وهو مجمع ضخم من الحقبة السوفيتية به عدد كبير من المرافق تحت الأرض التي تم بناؤها لمقاومة الضربات الجوية.

ويعد الاستيلاء على ماريوبول الساحلية ذات الموقع الاستراتيجي على بحر آزوف أمرا حيويا لروسيا في الحرب.

وتأتي الصور الجديدة في الوقت الذي يزور فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوكرانيا، ويعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنيسكي حول جهوده للتفاوض مع موسكو من أجل توفير ممر أمن يمكن المدنيين من المغادرة.