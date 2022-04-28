وسيتوجه غوتيريش خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير، أيضا إلى بوتشا ثم سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الظهر.

والثلاثاء الماضي، دعا غوتيريش، خلال زيارة لموسكو، إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا "في أقرب الآجال".

وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال".

وأضاف أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا "مع تفسيرات مختلفة لما يحصل فيها، من الممكن إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، بدت الأمم المتحدة مهمشة في إطار هذا النزاع لأسباب عدة منها القطيعة الحاصلة بسبب هذه الأزمة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

وجاءت دعوة غوتيريش لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في وقت تواصل فيه الدول الغربية تقدم الدعم لكييف.