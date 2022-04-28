وإثر أدائه قسم اليمين وزيراً للخارجية، كتب نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار علي بوتو (أُعدم في 1979) في تغريدة على تويتر: "لقد تشرّفت" بهذا المنصب.

وأضاف أنّه سيعمل مع حزبه (حزب الشعب الباكستاني) "على أداء دورنا من أجل استعادة الديمقراطية من خلال إصلاحات انتخابية ونضال من أجل اقتصاد أكثر عدالة وتعزيز مكانة باكستان في الساحة الدولية".

وسيقوم وزير الخارجية الجديد بأول رحلة له إلى الخارج الخميس، إذ سيرافق رئيس الوزراء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية.

وأدّى بيلاوال بوتو اليمين الدستورية، الأربعاء، وزيراً للخارجية بعيد أسبوعين من مساهمته في إسقاط رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به في 10 أبريل إثر تصويت في البرلمان على حجب الثقة عنه.

وبيلاوال بوتو الذي درس في جامعة أوكسفورد ستقع على عاتقه مهمة إصلاح العلاقات مع الغرب، بعدما تدهورت في عهد خان الذي اتّهم واشنطن بالتآمر لإطاحته.