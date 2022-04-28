ونقلت عن مراسل في المدينة التي تسيطر عليها روسيا قوله، إن الانفجارات وقعت بالقرب من محطة التلفزيون.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا، مع انطلاق صفارات الإنذار، وسط دعوات للسكان بالبقاء في الملاجئ.

وفي تطور آخر، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت بنجاح 6 هجمات للروس في دونباس.

وأفادت بتدمير 5 دبابات ونظام مدفعي و21 وحدة مدرعة وعربة قتالية مصفحة وسيارة ومدفع مضاد للطائرات.

كما أعلنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية عن إسقاط صاروخ كروز و3 طائرات بدون طيار في سماء دونباس.

في غضون ذلك، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في منطقة سومي شرقي البلاد، إن القوات الروسية قصفت بعشرات القذائف ومدافع الهاون إحدى البلدات في المحافظة.

وأكدت أنه يجري تقييم الخسائر. وكانت روسيا قد انسحبت الشهر الماضي من منطقة سومي.