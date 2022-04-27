وأضافت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم (Stormous)، أنها سحبت ما مقداره 161 غيغابايت من البيانات المالية وكلمات المرور والحسابات الخاصة بشركة "كوكاكولا".

وعرضت المجموعة بيع هذه البيانات في الإنترنت لقاء 640 ألف دولار أميركي.

وكشفت عن أن "الهاكرز" التابعين لها تسللوا إلى داخل الشركة دون أن تلحظ ذلك، فيما قالت "كوكاكولا" إنه فتحت تحقيقا عاجلا في المزاعم وتواصلت مع السلطات.

وتعهدت هذه المجموعة بدعم جهود الحكومة الروسية خلال حربها في أوكرانيا.

ونشرت المجموعة استطلاع رأي على تطبيق "تلغرام" سألت فيه عن الشركة التي يجب استهدافها، وصوّت 72 بالمئة من المشاركين لصالح استهداف "كوكاكولا".