وأوضح البيت الأبيض، أن هاريس سوف تعزل نفسها، فيما ستواصل العمل من منزلها في العاصمة واشنطن.

وتأكدت إصابة هاريس إثر إجراء الاختبارات السريعة واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل لكورونا "PCR".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن، أو السيدة الأولى جيل بايدن، بسبب جداول سفرهما الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن هاريس ستتبع إرشادات المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها ونصائح أطبائها، وستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية.

ويظهر جدول أعمال الثلاثاء بالبيت الأبيض، أن هاريس كانت ستتلقى إيجازا استخباراتيا بجانب بايدن في العاشرة والربع صباحا، لكنها لم تذهب إلى اللقاء.

وأصيبت هاريس بفيروس كورونا بعدما سافرت إلى ولاية كاليفورنيا في الآونة الأخيرة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.