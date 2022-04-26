وقال المسؤول الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية" وطلب عدم الكشف عن هويته، إن أبرز خسائر الروس "فقدان نحو 70 بالمئة من الأسلحة الذكية عالية الدقة، التي استخدمتها منذ إطلاق عملياتها داخل أوكرانيا".

وأوضح المسؤول أن "أسبابا كثيرة أدت إلى تكبد القوات الروسية خسائر فادحة، أبرزها فقدان الكفاءة العسكرية لدى الضباط الروس رفيعي الرتب"، مضيفا أن الاستخبارات الأميركية رصدت ما سماه "المحسوبيات" و"المصالح الخاصة" في إجراءات ترقيات ضباط الجيش الروسي.

وختم المسؤول قائلا: "التقارير الأمنية المتوافرة لدى البنتاغون تؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مستاء من قادة القوات المسلحة، وفقد الثقة بالجنرالات الروس الكبار"، مشيرا إلى أن "علاقة بوتن بوزير الدفاع سيرغي شويغو لم تعد متينة كما كانت سابقا".

ولطالما شكك الغرب، خاصة الولايات المتحدة، في صحة روايات موسكو عن موقف قوات روسيا على الأرض بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والإنجازات التي يتحدث عنها الجيش الروسي.

وقال كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم بوتن، أكثر من مرة إن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة الموضوعة سابقا وتحقق أهدافها، إلا أن واشنطن تقول إن الخسائر الروسية كبيرة للغاية، وإن أهداف العملية لا تتحقق.