وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن رئيس جهاز الإعلام في منطقة أوليانوفسك دميتري كمال، إنه "بحسب المعلومات الأولية وقع إطلاق نار في روضة أطفال. قتل نتيجة ذلك طفلان ومعلمة والمهاجم".

وقال مصدر في أجهزة تطبيق القانون لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أن إطلاق النار قد يكون ناجما عن "نزاع عائلي".

وبحسب قناة "بازا" على منصة تلغرام، المعروفة بمصادرها لدى وكالات تطبيق القانون الروسية، دخل الرجل روضة الأطفال خلال فترة القيلولة حاملا بندقية ذات ماسورة مزدوجة، ولم يكن أي حارس متواجدا آنذاك.

وقال النائب سيرغي موروزوف، الحاكم السابق للمنطقة، إن معلمة شابة قتلت وأصيبت أخرى في الهجوم، فيما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن الطفلين القتيلين عمرهما 6 سنوات و4 سنوات.

كما أكد موروزوف أن المهاجم انتحر.

وشهدت روسيا في 2021 حادثي إطلاق نار داميين، أحدهما في مدرسة في مدينة كازان والآخر في جامعة في بيرم، مما أدى إلى تشديد قوانين حيازة السلاح.