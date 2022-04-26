ونشرت الوزارة فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة قالت إنها لإصلاح المركبات، تابعة للقوات الأوكرانية.

كذلك أكدت الوزارة تدمير منظومتين أوكرانيتين من طراز "إس-300" للدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن سلاح الجو شن غارات على 87 منشأة عسكرية في أوكرانيا، حيث أدت الغارات الجوية لمقتل نحو 500 عنصر من القوات الأوكرانية.

وقالت روسيا أيضا إنها أصابت مستودعي ذخيرة بمنطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفقما ذكرت "رويترز".

حرب عالمية ثالثة

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين من أن أوكرانيا تخاطر بإثارة "حرب عالمية ثالثة"، قائلا إنه "لا ينبغي التقليل من شأن خطر نشوب صراع نووي".

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية اتهم لافروف أوكرانيا بالتسبب في تعثر المحادثات بين البلدين، ووجه اللوم للولايات المتحدة وبريطانيا في الضغط على كييف لعدم التوصل إلى اتفاق.

وقال لافروف: "الجميع يرددون ما مفاده أنه لا يمكننا السماح بنشوب حرب عالمية ثالثة بأي حال من الأحوال"، متهما القادة الأوكرانيين باستفزاز روسيا من خلال مطالبة حلف الناتو بالانخراط في الصراع.

وبحسب نص نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، قال لافروف: "قوات الناتو تصب الزيت على النار من خلال توفير الأسلحة لأوكرانيا"، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأدلى لافروف بهذه التعليقات بعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة تريد رؤية روسيا "ضعيفة لدرجة لا تجعلها تستطيع القيام بأمور مثل غزو أوكرانيا".

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة يوم الاثنين، إن المباحثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن "هي السبيل الوحيد الذي سيؤدي إلى حل".