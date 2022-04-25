وفي كلمة باجتماع مع النيابة العامة، قال بوتن إن روسيا "تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "سنستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات"، مضيفا أن الغرب "فشل في تقسيم المجتمع الروسي".

ودعا بوتن إلى إجراءات لمواجهة "النازيين" الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.

روسيا تحذر من تسليح أوكرانيا

وفي إطار الاتهامات الروسية للغرب بدعم أوكرانيا، قال أناتولي أنطونوف سفير روسيا في واشنطن للتلفزيون الرسمي الروسي، يوم الاثنين، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وأفاد أنطونوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "شددنا على عدم قبول هذا الوضع الذي تُغرق فيه الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة وطالبنا بإنهاء ذلك".

وأضاف أن موسكو بعثت بمذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تعبر عن دواعي قلق روسيا، موضحا أن من شأن مثل هذه الإمدادات من الأسلحة من الولايات المتحدة أن تفاقم الوضع وتزيد المخاطر التي ينطوي عليها الصراع، حسبما نقلت "رويترز".

تعهد أميركي بدعم كييف

واجتمع وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف في وقت متأخر يوم الأحد، وتعهدا بمساعدات جديدة قيمتها 713 مليون دولار لحكومة زيلينسكي ودول أخرى في المنطقة التي تخشى من وقوع عدوان روسي عليها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأيمركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 800 مليون دولار، ووسع نطاق الأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا لتشمل المدفعية الثقيلة.

ويناشد زيلينسكي الولايات المتحدة وزعماء الدول الغربية الأخرى إمداد كييف بالأسلحة والمعدات الثقيلة.