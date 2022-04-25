ولم تتطرق السلطات الأوكرانية إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذه العمليات.

غير أن التلفزيون الأوكراني نقل عن شركة السكك الحديدية الأوكرانية الحكومية قولها إن 5 محطات للسكك الحديدية تعرضت لهجمات في غرب ووسط أوكرانيا اليوم الاثنين مما تسبب في وقوع عدد غير محدد من الضحايا.

وقال رئيس الشركة، أولكسندر كاميشين، إن الهجمات وقعت في غضون ساعة وإنه يجري التحقق من التفاصيل.

في المقابل، أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك.

وكتب الحاكم الإقليمي لمنطقة كورسك الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، رومان ستاروفويت على حسابه على تيليغرام، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في المنطقة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال ستاروفويت إنه لم تقع إصابات.

وأوضح ستارفويت أن منظومة الدفاع المضادة للطائرات أسقطت الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين اليوم الاثنين عند الساعة 01:15 صباحا بتوقيت غرينتش، في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أكد اليوم الاثنين، أنه يمكن لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب ضد روسيا إذا كانت لديها المعدات المناسبة.

وقال في تصريحات لدى عودته من زيارة إلى كييف مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "الخطوة الأولى لربح (الحرب) هي الثقة بإمكانية الفوز. هم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز".

وأضاف أوستن "نعتقد أن بإمكاننا الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".

وجاءت تصريحاته في أعقاب لقائه وبلينكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.