وانتخب ماكرون، البالغ من العمر 44 عاما، بعد حصوله على نحو 59% من الأصوات، مقابل 41% للمرشحة لوبان البالغة من العمر 53 عاما، بحسب النتائج الأولية.

ووفقا لفرز الأصوات فقد حصل ماكرون على أصوات 18,779,641 من إجمالي المقترعين، فيما صوات 13,297,760 لصالح منافسته من اليمين المتطرف، بحسب إحصائية لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

عقب فوزه بفترة رئاسية ثانية، أكد ماكرون ضرورة مواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي

ماكرون: أنا رئيس الجميع

وبعد صدور النتائج الأولية، أعلن إيمانويل ماكرون، الذي أعيد انتخابه الأحد رئيسا لفرنسا في مواجهة لوبان، أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني "يلزمني للأعوام المقبلة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

غير أن ماكرون توجه، تابع في خطاب أمام برج إيفل في العاصمة باريس، أيضا إلى معارضيه قائلا "لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع"، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وقال ماكرون "أعلم ان عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه اليمين المتطرف"، مضيفا "هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة".

وأردف قائلا إنه لا بد من "إعطاء أجوبة" للذين دفعهم "الغضب والاختلاف في الرأي" للتصويت الى أقصى اليمين.

لوبان تخسر.. وتتمسك بالأمل

من ناحيتها، أقرت لوبان بالهزيمة، في أول رد فعل لها على خسارتها الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقالت لوبان، أمس الأحد، إن حصولها على أكثر من 42%من الأصوات (بحسب النتائج الأولية) يعتبر "انتصارا كبيرا وساحقا"، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل قوة ضد سياسات إيمانويل ماكرون.

وذكرت لوبان، في كلمة أمام مناصريها مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية: "حصولي على أكثر من 42% من الأصوات يعتبر انتصارا كبيرا وساحقا.. الملايين من المواطنين الفرنسيين اختاروا التغيير، وأشكرهم جميعا على ثقتهم ودعمهم".

وأضافت: "ليس لدي أدنى شعور أو استياء، رغم الخسارة فإنني أتمسك بالأمل، لأن هذه النتيجة تعكس عدم ثقة الشعب الفرنسي في السياسات الحالية".

وتابعت: "المعارضة ستكون قوية في فرنسا وسنواصل العمل ضد سياسات ماكرون من أجل دعم القدرة الشرائية ونظامنا الاجتماعي".

وأردفت لوبان قائلة: "معركتنا لم تنته وسنواصل العمل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. سنخوض معارك الانتخابات التشريعية ضد سياسات ماكرون، لأن مشروعه يمثل خطرا على فرنسا".

لوبان في الصدارة فيما وراء البحار

ووفقا لنتائج فرز الأصوات، يبدو أن لوبان حققت انتصارا كبيرا في مناطق وراء البحار، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وتصدرت لوبان النتائج في 3 مناطق ما وراء البحار هي: غوادلوب وغويانا ومارتينيك، حيث حصلت مرشحة التجمع الوطني على 69.6% من الأصوات في غوادلوب و60.87% في مارتينيك و54.73% في سان بارتيليمي، بحسب فرانس برس.

وفي غويانا، في أميركا الجنوبية، حصلت لوبان على 60.7% من الأصوات، و50.7% من الأصوات في سان-بيار-إيه-ميكلون وهو أرخبيل فرنسي في أميركا الشمالية، بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد.

بالمقابل تصدر ماكرون نتاج الاقتراع في الأراضي الفرنسية في المحيط الهادئ، بحصوله على نسبة 61% من الأصوات في كاليدونيا الجديدة و51.8% في بولينيزيا الفرنسية و67.4% في واليس وفوتونا.