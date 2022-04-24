وانتخب ماكرون (44 عاما)، اليوم، لولاية ثانية، بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا معا، سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام".

كما هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الرئيس الفرنسي، مضيفا: "في هذه الأوقات المضطربة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية".

وختم تغريدته على تويتر بالقول: "يمكننا الاعتماد على فرنسا خلال 5 سنوات أخرى".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إعادة انتخاب ماكرون "خبرا رائعا لكل أوروبا".

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "سروره بمواصلة العمل" مع ماكرون بعد إعادة انتخابه.

وقال رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا: "نتمنى لماكرون القوة في قيادة فرنسا في هذه الأوقات الصعبة لجميع الدول الأوروبية".

أما رئيس وزراء هولندا مارك روته، فقال على حسابه في تويتر: "تهانينا الحارة على إعادة انتخاب ماكرون، وتسعدنا مواصلة التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والناتو".

رئيس وزراء تشيك، بيتر فيالا، قال هو الآخر: "تهانينا على إعادة انتخاب ماكرون. فرنسا شريك حيوي وحريصون على تطوير علاقاتنا بشكل أكبر".

ورحب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بإعادة انتخاب ماكرون لرئاسة فرنسا، وقال إن الفرنسيين "اتخذوا خيارا قويا واختاروا اليقين وقيم التنوير".

وهنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلًا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!"

كما قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن انتصار ماكرون يجعل وحدة أوروبا الفائز الأكبر في الانتخابات الفرنسية.

وأضاف: "كان هذا الاختيار متعلقا بالاتجاهات وبمسائل أساسية حول القيم".