وقال في خطاب بالفيديو، وهو يقف داخل كاتدرائية القديسة صوفيا الشهيرة في كييف، التي يعود تاريخها لنحو ألف عام، إن أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به الحرب.

وأضاف وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الاجتياح الروسي: "لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة".

وتابع قائلا: "نواجه أوقاتا عصيبة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة".

وشهدت البلاد، الأحد، احتفالا متواضعا بعيد القيامة بعد شهرين بالضبط من بداية الاجتياح الروسي الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك إن الدمار لحق بسبع كنائس هناك بسبب الحرب.

وبينما كان من المعتاد أن تمتلئ الكنائس خلال الليل وفي الصباح لحضور قداس عيد القيامة، طلبت السلطات هذا العام من الكنائس أن تقلل عدد الحضور بسبب المخاوف من استهدافهم بصواريخ.

وقال مسؤولون محليون إن 213 طفلا على الأقل قتلوا في الحرب حتى الآن من بينهم رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر في ضربات، السبت، على مدينة أوديسا جنوب البلاد، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين.

وقال زيلينسكي، الخميس، إن روسيا رفضت عرضا بإعلان هدنة خلال عطلة عيد القيامة.

وقالت أوكرانيا السبت إن روسيا استأنفت هجومها على آخر المدافعين المتحصنين داخل مصنع للصلب في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في صلاته الأحد: "لا تنسوا ماريوبول والأبطال المدافعين عنها. من الممكن أن تحطم الجدران لكن من المستحيل أن تحطم الركيزة التي تقوم عليها روح مقاتلينا.. روح البلاد بأكملها".