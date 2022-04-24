وأضاف أن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

جاء الهجوم بينما يصوت الفرنسيون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي في تغريدة من فصلة على تويتر إن المهاجم مختل عقليا.

وقال عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، الذي يمثل المنطقة، على حسابه على تويتر، إن القس الذي يُدعى الأب كريستوف تعرض للطعن عدة مرات في كنيسة سان بيير دارين في نيس.

وأضاف أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم.

وقال سيوتي: "شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان مهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف".