وألقى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي كلمة، من منصة محطة مترو كييف الرئيسية "تحت الأرض".

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا، لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك.

وسبق لزيلينسكي أن ظهر بخلفية تشابه ثكنة حربية، كما ظهر في قبو بملابس عسكرية، وبذقن غير حليق، لإيصال رسائل تشجيعية للشعب الأوكراني، ورسائل ذات معاني "المعاناة وسط الحرب" للجانب الغربي.

وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق السبت، إنه سيلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في العاصمة كييف، الأحد.

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن ستكون الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير، تاريخ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.