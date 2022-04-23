وذكر زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى كييف الأحد لإجراء محادثات.

وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من "المجيء لدعم الشعب الأوكراني" في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأوضح أن نقاشات الأحد ستركز على شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "كل شيء تحسن الأسبوع الماضي، الإشارات والرسائل والخطوات والمواعيد النهائية والآجال، أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة".

وأردف قائلا: "أنا ممتن للإدارة الأميركية"، مبديا أمله في الحصول على "أسلحة أثقل وأقوى" لمواجهة الجيش الروسي.

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن ستكون الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير، تاريخ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.