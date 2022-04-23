وقالت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر شرقي موسكو.

و"سارمات"، هو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، حيث يعد الأقوى من نوعه في العالم، ولا يوجد مثيل له في العالم، حتى أن الأميركيين يطلقون عليه اسم "الشيطان 2"، ويتميز هذا الصاروخ، إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا، بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت 3 طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

من جانب آخر، قال مسؤولون أوكرانيون وبريطانيون إن القوات الروسية تمضي قدما في هجومها بمنطقة دونباس الشرقية في محاولة للسيطرة الكاملة على المنطقة الصناعية في أوكرانيا، لكنها لم تحرز تقدمًا يذكر حيث أدت الهجمات المضادة الأوكرانية العنيفة إلى إبطاء جهودها.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديثها الصباحي إن روسيا تواصل القتال من أجل السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك التي تشكل دونباس وتسعى إلى تأمين "طريق بري بين هذه الأراضي وشبه جزيرة القرم المحتلة" بما في ذلك القضاء على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وأوضحت هيئة الأركان أن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية في المنطقتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث دمرت 9 دبابات و18 وحدة مدرعة و13 مركبة وناقلة وثلاث أنظمة مدفعية.

وقالت هيئة الأركان العامة على صفحتها على فيسبوك: "وحدات من المحتلين الروس تعيد تجميع صفوفها. يواصل العدو الروسي شن ضربات صاروخية وقصف البنى التحتية العسكرية والمدنية".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه على الرغم من زيادة نشاطها، فإن "القوات الروسية لم تحقق مكاسب كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تواصل الهجمات المضادة الأوكرانية عرقلة جهودها".