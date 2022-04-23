وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية بأن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس.

وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية.

وبوتيرة متسارعة، يكثّف الغرب حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعدما بدأت روسيا المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في منطقة دونباس، في محاولة لإرهاق الروس كما حدث في مناطق الشمال، إلا أن محللين اعتبروا أن "المساعدات تلهب المعركة ولكنها لا تحسم الحرب".

ووفق مجلة "فورين بوليسي" الأميركية فإن نجاح المقاومة الأوكرانية في مناطق الشمال دفع المسؤولين الغربيين إلى تكثيف مساعداتهم من الأسلحة الثقيلة بعد أن كانت لديهم تخوفات من سقوط سريع لكييف وهو ما دفعهم للامتناع في بادئ الأمر عن إرسال أسلحة مماثلة للحكومة الأوكرانية كونهم لم يكونوا متأكدين من قدرتها على البقاء.