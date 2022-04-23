وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن العميد حسين الماسي، قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.

وقالت الوكالة إن محمود آبسالان، الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم، الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم، هو نجل قائد كبير بالحرس الثوري بالمنطقة.

ويعاني إقليم سيستان وبلوخستان القريب من الحدود الباكستانية والأفغانية، من الاضطرابات المتمثلة في عصابات تهريب المخدرات، وكذلك المعارضين الذين يناوؤن السلطات بالبلاد.