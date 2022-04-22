وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيصل إلى موسكو الثلاثاء، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيستقبله أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن".

كما أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام سيلتقي بوتن الأسبوع المقبل.

وكان غوتيريس قد بعث، الثلاثاء، برسالتين منفصلتين إلى بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب فيهما منهما استقباله في كل من موسكو وكييف.

ولا تزال زيارة أوكرانيا قيد التحضير، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، هُمشت الأمم المتحدة في الصراع بسبب الانقسام الذي حدث بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبكين.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريس وزيلينسكي منذ بدء الحرب، وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 مارس.

كذلك، لم يرد بوتن على المكالمات الهاتفية لغوتيريس، ولم يتواصل معه منذ صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن "الغزو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وندد غوتيريس، الثلاثاء، بالهجوم الروسي في شرق أوكرانيا، ودعا الجانبين إلى "وقف القتال وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، من الخميس إلى الأحد، بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي".

وقالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الجمعة، إن "أفعال روسيا في أوكرانيا، ومنها إعدام مدنيين وتسوية بنى تحتية مدنية بالأرض، قد ترقى إلى جرائم حرب".