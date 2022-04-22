ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الجمعة، إن بحارا واحدا لقي مصرعه، وإن 27 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين، بعد غرق الطراد الروسي الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة أنه "جرى إنقاذ 396 آخرين من أفراد طاقم السفينة".

وبعد الحادث مباشرة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه طاقم الطراد أنقذ بالكامل، وقدرت وسائل إعلام أن قوامه حوالي 500 شخص.

وتقول موسكو إن "موسكفا"، وهو السفينة الرئيسية بأسطولها في البحر الأسود، غرق الأسبوع الماضي بعد أن تسبب حريق في انفجار الذخيرة.

وفي المقابل، تقول أوكرانيا إنها أصابته بصاروخ مضاد للسفن، وهي رواية تؤيدها أيضا الولايات المتحدة.