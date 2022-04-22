لدى سؤال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع إذاعة إن في الأوكرانية، حول قدرة كييف على تدمير جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، والطريق الوحيد المباشر لموسكو إلى شبه الجزيرة، من أجل إيقاف تدفق الإمدادات العسكرية من خلاله.

قال دانيلوف ردا على ذلك: "لو كانت لدينا القدرة للقيام بذلك، لفعلنا بكل تأكيد. وإذا كان هناك احتمال، سنقوم بذلك دون شك."

ولم يوضح ما إذا كانت كييف تمتلك حاليا القدرة على تنفيذ الهجوم.

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تصريح دانيلوف بأنه "لا شيء سوى الإعلان عن عمل إرهابي محتمل وغير مقبول".

في حديثه خلال مؤتمر صحفي دوري، أضاف بيسكوف أن "جميع الإجراءات الأمنية" مطبقة حول جسر كيرتش و"مرافق استراتيجية أخرى".