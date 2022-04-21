وتتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي، وآخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".

وكانت روسيا قد أعلنت، السبت، أنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين أيضا، إلى أراضيها.

ومن بين المسؤولين الذين حظرت روسيا دخولهم لأراضيها، وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، و10 آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن الخطوة اتخذت "نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".