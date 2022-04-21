ويتميز الصاروخ بأنه ثقيل ومداه بعيد جداً، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأنه "لا مثيل له".

وقال بوتن في كلمة بثت عبر التلفزيون "هذا حقا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوتن قوله "أؤكد أنه تم استخدام مكونات وأجزاء من الصناعة الوطنية حصريا لإنتاج سارمات".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن الجيل الخامس من الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات" قادر على "التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للصواريخ".

و"سارمات"، هو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، ومن المقرر أن يحل محل صاروخ "فويفودا".

ويعد صاروخ "سارمات" الأقوى من نوعه في العالم، ولا يوجد مثيل له في العالم، حتى أن الأميركيين يطلقون عليه اسم "الشيطان 2"، ويتميز هذا الصاروخ، إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا، بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية.

قال بوتن إن الصاروخ سارمات، الذي يطلق عليه اسم صاروخ "يوم القيامة" أيضا، "ليست له حدود عندما يتعلق الأمر بالمدى"

ويتمتع صاروخ "سارمات" بمواصفات فريدة تتيح لها بشكل واثق اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية".