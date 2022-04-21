وقالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لا تقلقوا، فإن الجانب الروسي يعتني بهما. يتم إطعامهما وسقيهما وتقديم المساعدة اللازمة لهما. تماما مثل الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو احتجزوا".

وكان المقاتلان البريطانيان، شون بينر وآيدن أسلين، قد ظهرا الإثنين الماضي على التلفزيون الروسي الرسمي، وطلبا تبادلهما مع أوكراني حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تحتجزه القوات الأوكرانية.

وطلب بينر وأسلين استبدالهما بفيكتور ميدفيدتشوك، المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويقاتل مسلحون أجانب في الحرب الدائرة في أوكرانيا، علما أن كييف كانت قد أعلنت قبل أسابيع تشكيل "اللواء الدولي" المؤلف من مقاتلين متعاطفين معها.