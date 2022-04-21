ووفقا لآخر تحديث عسكري بريطاني، اليوم الخميس، تتواصل المستويات العالية من النشاط الجوي الروسي مع سعيها إلى تقديم دعم جوي وثيق لهجومها في شرق أوكرانيا، ولقمع وتدمير قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأضافت التغريدة: "من المحتمل أن ترغب روسيا في إظهار نجاحات كبيرة قبل احتفالاتها السنوية بيوم النصر في التاسع من مايو. وقد يؤثر ذلك على مدى سرعة وقوة محاولتهم إجراء العمليات في الفترة التي تسبق هذا التاريخ".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد عرض على روسيا إجراء مفاوضات غير مشروطة في مدينة ماريوبول المحاصرة، وتقول إن الهدف إنقاذ المحاصرين.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودو لياك في تغريدة على تويتر، إن أوكرانيا مستعدة لجولة خاصة غير مشروطة من المفاوضات. مشيرا إلى أن هدف المفاوضات المقترحة، إنقاذ المحاصرين.

من جهته، قال رئيس جمهورية الشيشان والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رمضان قديروف، إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الخميس.

وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون مصنع أزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي".

وتقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك.

ويعد مصنع أزوفستال العملاق للصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.