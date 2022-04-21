وأضافت: "للأسف لم تنجح خطة ممر ماريوبول الإنساني كما كان مقررا اليوم"، بعد الإعلان صباح الأربعاء عن اتفاق "أولي" مع روسيا بشأن هذا الممر، وهو الأول من نوعه منذ السبت.

وأشارت فيريشتشوك إلى أنه "بسبب غياب سيطرة الروس على جيشهم على الأرض، لم يتمكنوا من تأمين وقف مناسب لإطلاق النار"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأردفت المسؤولة: "علاوة على ذلك، وبسبب الفوضى والإهمال، لم يتمكنوا من توفير وسائل نقل سريعة للناس إلى مكان انتظار العشرات من حافلاتنا وسيارات الإسعاف".

ولم يتم إنشاء ممرات إجلاء في أوكرانيا منذ السبت، لعدم التوصل إلى اتفاق مع الروس، الذين كثفوا ضرباتهم في شرق أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تقدم تقييمات للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بإمكانية إنشاء ممرات إنسانية، لكن إقامتها تظل قرارا صعبا".

واستطرد: "كانت هناك اتفاقيات بشأن ممرات إنسانية أقيمت سابقا، لكنها فشلت بسبب خروق أمنية للقوات الروسية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد تحدث عن "الوضع المأساوي" في ماريوبول، قائلا إن "مقاتلين أوكرانيين يتحصنون هناك في مجمع صناعي محاصر ويتعرض للقصف، ومعهم مئات الجرحى وحوالي ألف مدني من النساء والأطفال، الذين يحمونهم على حساب حياتهم".