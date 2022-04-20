ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيالإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، قال جونسون"أحد الأنظمة التي نبحثها... هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات (مركبات) لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة".

وقال أيضا إن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.

وسبق للقوات البريطانية استخدام صواريخ بريمستون في ليبيا وسوريا، وعادة ما يتم إطلاقها من الطائرات النفاثة السريعة.

وتقول شركة (إم.بي.دي.إيه) المصنعة لها إنه يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية والبحرية سريعة الحركة.