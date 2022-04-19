وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان: "شدد الوزير بلينكن على أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الحرم الشريف/جبل الهيكل، وتقديره للدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في القدس".

وأضاف أن بلينكن بحث أيضا مع وزير الخارجية الأردني أمس الاثنين أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء العنف والامتناع عن الإجراءات التصعيدية.

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني قد قال أمس الاثنين إن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية" ضد المصلين في المسجد الأقصى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وألقى الملك عبد الله، الذي كان يتحدث إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باللوم على إسرائيل بسبب ما قال إنها "أفعال استفزازية في مجمع المسجد والتي تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف".

وذكر برايس في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين أن عددا من المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب بالمنطقة في مطلع الأسبوع في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر في القدس.