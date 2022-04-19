وطالبت وزارة الدفاع الروسية كييف بإظهار "المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية".

وأضافت: "لكن لإدراكنا بأنهم لن يتلقوا هكذا توجيهات وأوامر من سلطات كييف، ندعو (المقاتلين) إلى اتّخاذ هذا القرار بشكل طوعي وإلقاء سلاحهم".

وعرضت الوزارة وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 (09:00 ت غ) الثلاثاء "لتخرج كل الوحدات المسلحة الأوكرانية من دون استثناء بين 14:00 ((11:00 ت غ) والساعة 16:00 بتوقيت موسكو (13:00 ت غ) والمرتزقة الأجانب (آزوفستال) بدون أسلحة أو ذخيرة ".

ولم يأت البيان على ذكر أي هجوم بري جديد في شرق أوكرانيا بشكل مباشر، لكنه حذر من أن لدى موسكو "إثباتات مباشرة بأن نظام كييف يعد لتنفيذ جرائم جديدة".

وأضافت وزارة الدفاع أن المقاتلين الأوكرانيين الذين يقاومون تقدّم القوات الروسية في ميناء بحر آزوف في ماريوبول "في وضع كارثي".

وقالت: "تعرض القوات الروسية المسلحة مجددا على الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب فرصة لوقف كافة الأنشطة العسكرية وإلقاء الأسلحة اعتبارا من الظهر".

وأضاف أن "أي شخص يلقي سلاحه سيحصل على ضمان بالنجاة".