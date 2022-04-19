وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بسمع صفارات الإنذار في أغلب المدن الأوكرانية، من ببنها كييف وفينيتسا وجيتومير وأوديسا وخاركيف ودنيبرو وغيرها.

وسمعت دوي انفجارات عنيفة في ميكولايف جنوب أوكرانيا، وقال عمدة المدينة ألكسندر سينكيفيتش إن السلطات تجري تقييما للوضع هناك عقب الانفجارات.

في غضون ذلك، نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن مصدر في الشرطة الأوكرانية قوله، إن 269 شخصًا قتلوا برصاص الجيش الروسي في إيربين منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن متحدث باسم الشرطة اكتشاف سبعة أماكن "للإعدام" في إيربين، التي تقع شمال غربي كييف، وشهدت قتالا عنيفا بين القوات الروسية والجيش الأوكراني.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 16 دولة استأنفت عملها الدبلوماسي في العاصمة كييف.

وتشمل هذه الدول فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وتركيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والفاتيكان ومولدوفا وجورجيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان والوفد الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.