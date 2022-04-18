وأضاف على تويتر: "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالي والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب. لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل. وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمرا".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال قد قال في وقت سابق، إنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن هذا الأسبوع وسيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.