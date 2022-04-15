وأضاف موتوزيانيك أن روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول، في جنوب شرقي أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يصدر تعليق روسي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات.

وقال خبراء غربيون إنهم يتوقعون أن تسقط ماريوبول، خلال أيام، بما يعزز الهجوم الروسي الوشيك في شرقي أوكرانيا.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الموالية لها أنها سيطرت على المدينة بشكل شبه كامل، باستثناء جيوب هنا وهناك.

لكن القتال استمر في المدينة، التي تقول أوكرانيا إن القصف الروسي عليها أسفر عن سقوط نحو 21 ألف قتيل، ودمر 90 بالمئة من بيتها التحتية.

وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في منطقة دونيتسك، التي كان الانفصاليون قبل الحرب يسيطرون على أجزاء منها.

وتتمتع ماريوبول بأهمية استراتيجية من وجهة نظر روسيا، فمع السيطرة عليها، ستتمكن من بسط هيمنتها على كل السواحل الأوكرانية المطلة على بحر آزوف، المتفرع من البحر الأسود.